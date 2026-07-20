Выпускница из Краснодара набрала 300 баллов по химии, биологии и русскому языку

Фото: Юрий Ходзицкий\"Кубанские новости"

Ольга Слюсаренко из гимназии № 25 Краснодара сдала химию, биологию и русский язык на максимальные 100 баллов. Девушка с детства знала, что пойдет по стопам мамы-врача, и целенаправленно готовилась к поступлению в медицинский вуз. В 9-м классе она перешла в гимназию с углубленным изучением биологии, участвовала в олимпиадах и конкурсах, дважды побеждала во Всероссийском проекте «Большая перемена».

По словам выпускницы, секрет успеха - не зубрежка, а системный подход.

«Главное - не запускать материал с младших классов, правильно распределять время и обязательно отдыхать», - рассказала Ольга нашим коллегам из kubnews.ru.

При этом она успевала заниматься музыкой, плаванием, читать классику и помогать младшим сестрам.

Сейчас Ольга подала документы в медицинские вузы Краснодара и других городов. В будущем хочет стать врачом и вернуться в родной край.

«Краснодар - это семейное гнездо, я обязательно сюда вернусь», - говорит она.

Всего в этом году кубанские выпускники получили 416 стобалльных результатов - лучший показатель за последние 12 лет.