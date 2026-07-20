В Евпатории горела тысяча квадратных метров сухой травы

Фото: кадр видео пресс-службы ГУ МЧС по РК

В понедельник, 20 июля, в Евпатории горела сухая трава, площадь возгорания составила тысячу квадратных метров. Об этом сообщили в пресс-службе крымского главка МЧС.

Инцидент произошел в 12.35. В 5-м Авиагородке загорелась сухая растительность. На место прибыли пожарные. Они обнаружили два очага возгорания.

«Огонь быстро распространился из-за жаркой и сухой погоды, – рассказали в министерстве.

В чрезвычайном ведомстве добавили, что пожар удалось потушить в 16.30. Площадь возгорания составила тысячу квадратных метров. На месте происшествия работали 58 человек и 14 единиц техники.