Погода на 21 июля 2026 года в Крыму и Севастополе: воздух прогреется до 32 градусов

Фото: Галина КОВАЛЕНКО. Перейти в Фотобанк КП
21 июля на полуострове опасные метеорологические явления не ожидаются.
В Симферополе переменная облачность. Ветер юго-западный 5-10 м/с Температура воздуха днем 30…32°.
В Севастополе малооблачно. Ветер западный 6-11 м/с. Тепло 28...30°.
В Ялте, как сообщает yandex, днем +22°...+29°, юго-западный ветер 2-4 м/с. Ясно.
В Алуште +26°...+28°, южный ветер 2-3 м/с. Ясно.
В Евпатории +25°…+27°, юго-западный ветер 3-5 м/с. Ясно.
В Керчи +25°…+30°, северный ветер 2-4 м/с. Ясно.
В Феодосии +26°… +28°, южный ветер 2-5 м/с. Ясно.
В Черноморском +24°…+26°, северо-западный ветер 2-4 м/с. Переменная облачность, дождь.
В Джанкое +26°… +30°, северо-западный ветер 3-4 м/с. Переменная облачность, дождь.
В Бахчисарае +26°…+28°, северо-западный ветер 2-5 м/с. Ясно.
Температура воды в Черном море +24…+26°, в Азовском +26°.