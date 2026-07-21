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НовостиОбщество21 июля 2026 2:20

Погода на 21 июля 2026 года в Крыму и Севастополе: воздух прогреется до 32 градусов

На Крымском полуострове жарко
Галина КОВАЛЕНКО
В Крыму жарко

В Крыму жарко

Фото: Галина КОВАЛЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

21 июля на полуострове опасные метеорологические явления не ожидаются.

В Симферополе переменная облачность. Ветер юго-западный 5-10 м/с Температура воздуха днем 30…32°.

В Севастополе малооблачно. Ветер западный 6-11 м/с. Тепло 28...30°.

В Ялте, как сообщает yandex, днем +22°...+29°, юго-западный ветер 2-4 м/с. Ясно.

В Алуште +26°...+28°, южный ветер 2-3 м/с. Ясно.

В Евпатории +25°…+27°, юго-западный ветер 3-5 м/с. Ясно.

В Керчи +25°…+30°, северный ветер 2-4 м/с. Ясно.

В Феодосии +26°… +28°, южный ветер 2-5 м/с. Ясно.

В Черноморском +24°…+26°, северо-западный ветер 2-4 м/с. Переменная облачность, дождь.

В Джанкое +26°… +30°, северо-западный ветер 3-4 м/с. Переменная облачность, дождь.

В Бахчисарае +26°…+28°, северо-западный ветер 2-5 м/с. Ясно.

Температура воды в Черном море +24…+26°, в Азовском +26°.