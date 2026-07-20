В Судаке мужчина пытался продать 30 граммов наркотиков: его посадили на пять лет

Крымчанин пытался продать 30 граммов наркотиков и получил пять лет колонии Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Судаке 30-летнего местного жителя признали виновным в покушении на незаконный сбыт наркотиков в значительном размере. Об этом сообщили в пресс-службе крымской прокуратуры.

В период с декабря 2025 года по апрель 2026 года мужчина вырастил в домовладении своей знакомой вырастил несколько кустов марихуаны. Далее крымчанин срезал части растений и изготовил 30 граммов каннабиса. Этот наркотик мужчина расфасовал в свертки.

«Запрещенные вещества он хранил в домовладении своей знакомой, не осведомленной о его преступных целях, а также в собственном доме до момента их изъятия сотрудниками полиции», – рассказали в прокуратуре.

В надзорном ведомстве добавили, что было возбуждено уголовное дело. Суд признал жителя Судака виновным. Горожанина приговорили к пяти годам лишения свободы. Отбывать срок осужденный будет в исправительной колонии строгого режима.

«Приговор не вступил в законную силу», – говорится в сообщении.