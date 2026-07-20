Над Крымом и другими регионами сбили 161 беспилотник

Средства ПВО уничтожили 161 беспилотник над Крымом и другими регионами 20 июля Фото: Алексей ФОКИН.

В понедельник, 20 июля, средства противовоздушной обороны уничтожили 161 беспилотник над Крымом и другими регионами. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны России.

Киевский режим пытался атаковать нашу страну в период с восьми утра до восьми вечера.

«Дежурными средствами ПВО перехвачен и уничтожен 161 украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа», – говорится в сообщении.

Часть дронов нейтрализовали над Крымом и Черным морем. Кроме того, БПЛА нейтрализовали над Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Орловской, Рязанской и Тульской областями, а также над Кубанью и Московским регионом.