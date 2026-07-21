В Крыму ищут высокого мужчину из Керчи

Артем Коробов. Фото: Поисковый отряд «ЛизаАлерт» Крым/Vk

В Крыму объявлен поиск 37-летнего жителя Керчи Артема Аркадьевича Коробова. Волонтеры отряда «Лиза Алерт» Крым сообщили, что его местонахождение неизвестно с 30 июня 2026.

Ориентировка. Фото: Поисковый отряд «ЛизаАлерт» Крым/Vk

Приметы пропавшего: рост – 190 см, худощавое телосложение, темно-русые волосы, карие глаза. Он был одет в серую куртку, черные брюки и туфли. Особых примет не указано.

Если вы видели Артема Коробова или знаете, где он может находиться, немедленно сообщите об этом по телефону горячей линии отряда «Лиза Алерт»: 8 (800) 700-54-52 (звонок бесплатный по России) или по номеру 112.