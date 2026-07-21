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НовостиОбщество21 июля 2026 7:26

В двух поселках под Евпаторией с 22 июля введут графики подачи воды

Воду будут подавать по часам в поселках Мирный и Новоозерное
Анастасия БУРМИСТРОВА
В поселках Мирный и Новоозерное введут графики подачи воды.

В поселках Мирный и Новоозерное введут графики подачи воды.

Фото: Дмитрий СМИРНОВ. Перейти в Фотобанк КП

В двух населенных пунктах под Евпаторией будут введены графики подачи воды в связи с нестабильной подачей электроэнергии на водозаборы. Об этом сообщили в пресс-службе «Вода Крыма».

С 22 по 28 июля в поселке Мирный подавать воду будут с 05:30 до 09:30 и с 17:30 до 21:30, а в поселке Новоозерное — в период с 05:30 до 09:30 и с 19:30 до 23:30.

В случае проведения аварийно-ремонтных работ возможны перебои с водоснабжением и отклонения от графика.

Ранее график подачи воды ввели в Алуште.