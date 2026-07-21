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НовостиЧто происходит21 июля 2026 9:15

Фонтаны в Севастополе отключили для экономии электроэнергии

В это время проводят профилактические работы
Анастасия БУРМИСТРОВА
Фото: правительство Севастополя

Фото: правительство Севастополя

Для экономии электроэнергии в Севастополе временно выключили городские фонтаны. Об этом проинформировала пресс-служба правительства города.

Этот период используют для проведения уборки и профилактических работ. В парке Победы уже очищают фонтан «Орден Победы». Рабочие убирают налет, проверяют конструкции и заменят элементы из нержавеющей стали. Далее приведут в порядок чашу фонтана в парке имени Марии Байды.

Также 21 июля с 10:00 из-за ограничений подачи электроэнергии было остановлено движение троллейбусов.