Фонтаны в Севастополе отключили для экономии электроэнергии

Фото: правительство Севастополя

Для экономии электроэнергии в Севастополе временно выключили городские фонтаны. Об этом проинформировала пресс-служба правительства города.

Этот период используют для проведения уборки и профилактических работ. В парке Победы уже очищают фонтан «Орден Победы». Рабочие убирают налет, проверяют конструкции и заменят элементы из нержавеющей стали. Далее приведут в порядок чашу фонтана в парке имени Марии Байды.

Также 21 июля с 10:00 из-за ограничений подачи электроэнергии было остановлено движение троллейбусов.