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НовостиОбщество21 июля 2026 9:18

В Евпатории приняли 679 заявлений от пострадавших в результате ЧС

Для удобства людей работу организовали на базе центров содействия населению
Алексей ЕЛАГИН
В Евпатории приняли 679 заявлений от пострадавших в результате ЧС

В Евпатории приняли 679 заявлений от пострадавших в результате ЧС

Фото: Александр СЕРДЮК.

В Евпатории приняли в общей сложности 679 заявлений от пострадавших в результате ЧС. Об этом на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» сообщил глава администрации Виталий Оганесян.

Сотрудники департамента труда и соцзащиты населения продолжают принимать заявления от пострадавших в результате ЧС.

«На данный момент принято 679 заявлений», – написал Оганесян.

Руководитель администрации сообщил, что для удобства людей работу организовали на базе центров содействия населению.