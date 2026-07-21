В Евпатории приняли 679 заявлений от пострадавших в результате ЧС Фото: Александр СЕРДЮК.

В Евпатории приняли в общей сложности 679 заявлений от пострадавших в результате ЧС. Об этом на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» сообщил глава администрации Виталий Оганесян.

Сотрудники департамента труда и соцзащиты населения продолжают принимать заявления от пострадавших в результате ЧС.

«На данный момент принято 679 заявлений», – написал Оганесян.

Руководитель администрации сообщил, что для удобства людей работу организовали на базе центров содействия населению.