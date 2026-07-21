Фото: пресс-служба ГУ МЧС по РК

Во вторник, 21 июля, в Симферополе загорелось кафе, пожар продолжают тушить. Об этом сообщили в пресс-службе крымского главка МЧС.

Инцидент произошел в 10.10. На улице Ушинского загорелось кафе. На место прибыли пожарные. К тому времени наблюдалось сильное задымление из окон здания. К счастью, в результате случившегося никто не пострадал.

«В момент возникновения пожара кафе не функционировало», – рассказали в министерстве.

В чрезвычайном ведомстве добавили, что площадь возгорания составила 15 квадратных метров. Для того, чтобы пройти к очагу, пожарные вскрыли наружные двери. В 11.15 было ликвидировано открытое горение.

«На месте работают эксперты-дознаватели МЧС России для установления причин пожара», – говорится в сообщении.