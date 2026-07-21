Известная балерина из Новосибирска станцевала в очереди на заправке

Фото: соцсети героини публикации

Екатерина Забровская — солистка Новосибирского театра оперы и балета, в котором служит уже восьмой сезон. Она исполняет партии в «Щелкунчике», «Баядерке», «Дон Кихоте» и других знаменитых балетах. В 2019 году гастролировала на сцене Большого театра, а также выступала в Крыму и Будапеште.

Недавно в соцсетях завирусилось видео, где изящная девушка в повседневной одежде танцует в очереди на заправку. Как рассказала сама артистка, идея родилась спонтанно: во время ожидания захотелось размяться, а бордюр стал балетным станком. Так родилась импровизация в стиле адажио.

«Окружающие реагировали замечательно: выходили из машин, снимали на камеру», — поделилась Екатерина с корреспондентом «Горсайта».

По ее словам, популярность ролика объясняется тем, что людям в непростых ситуациях не хватает позитивной разрядки.

«Да, очередь. Но это не повод проваливаться в негатив и злость. Вся эта история заставила меня задуматься: как же нам в повседневной жизни не хватает творчества и искусства», —подчеркнула балерина.