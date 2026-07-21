Ленинградская область отправила 10 мощных электрогенераторов в Крым Фото: Александр ЧЕРНЫХ. Перейти в Фотобанк КП

Ленинградская область отправила в Крым 10 электрогенераторов, мощность этого оборудования составляет от 100 до тысячи кВт. Об этом сообщил губернатор Александр Дрозденко.

Ленобласть отправила генераторы по просьбе главы Крыма Сергея Аксенова.

«Вы знаете, у них сложная ситуация с электроэнергией», – сказал Дрозденко.

По его словам, Крым получил 10 генераторов. Мощность этого оборудования составляет от 100 кВт до 1 МВт. Генераторы были отправлены еще на прошлой неделе. Их успешно доставили и разгрузили.

«От электроэнергии зависит поставка воды, потому что насосы работают на электричестве, и у них сейчас тяжелая ситуация», – сказал губернатор.