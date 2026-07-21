Крым
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСевастопольЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекцииРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Крым
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСевастопольЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекцииРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Крым
+30°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиЧто происходит21 июля 2026 10:29

Посещение лесов в Крыму ограничат из-за высокой пожароопасности

Ограничения вступают в силу с 22 июля
Анастасия БУРМИСТРОВА
С 22 июля в Крыму ограничат посещения лесов.

С 22 июля в Крыму ограничат посещения лесов.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

В Крыму ограничат посещение лесов из-за высокой пожароопасности. Приказ об этом опубликован на сайте министерства экологии и природных ресурсов республики.

С 22 июля в лесах региона на 21 день будут введены ограничения на посещение и въезд транспорта для обеспечения пожарной безопасности. Также в этот период запрещено разводить костры, сжигать сухую траву и мусор. Кроме того, нельзя проводить пожароопасные работы, в том числе с использованием открытого огня, как в лесах, так и на прилегающих к ним территориях.