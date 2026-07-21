Посещение лесов в Крыму ограничат из-за высокой пожароопасности

С 22 июля в Крыму ограничат посещения лесов. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

В Крыму ограничат посещение лесов из-за высокой пожароопасности. Приказ об этом опубликован на сайте министерства экологии и природных ресурсов республики.

С 22 июля в лесах региона на 21 день будут введены ограничения на посещение и въезд транспорта для обеспечения пожарной безопасности. Также в этот период запрещено разводить костры, сжигать сухую траву и мусор. Кроме того, нельзя проводить пожароопасные работы, в том числе с использованием открытого огня, как в лесах, так и на прилегающих к ним территориях.