Врачи предупредили крымчан об опасности пресноводной рыбы

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Паразиты, которые могут обитать в рыбе семейства карповых, способны привести к тяжелым поражениям печени и желчного пузыря. Единственная защита — правильная термическая обработка или длительный посол.

Специалисты Центра гигиены и эпидемиологии в Крыму и Севастополе напоминают: рыба из пресных водоемов может быть заражена плоскими червями-сосальщиками, вызывающими описторхоз. Заболевание передается через недостаточно проваренную, прожаренную, слабосоленую или вяленую рыбу семейства карповых.

Паразиты поражают печень, желчный пузырь и поджелудочную железу. Болезнь долгое время может протекать бессимптомно, а затем перерасти в хроническое воспаление. Один взрослый червь откладывает до 900 яиц в сутки. Иммунная система при этом начинает атаковать собственные ткани, что приводит к разрастанию соединительной ткани и нарушению функций органов. В числе серьезных последствий — цирроз печени и рак желчного пузыря, передает «Крымское информационное агентство».

Симптомы на ранних стадиях: слабость, сонливость, боль в правом подреберье, температура до 37,5°С. При среднетяжелом течении — тошнота, рвота, нервная возбудимость и кожные высыпания.

Врачи также предупреждают об опасности ботулизма в домашних консервах и копченой рыбе, а также о накоплении в тканях крупных хищных рыб ртути, свинца и кадмия. При неправильном хранении в скумбрии, ставриде и тунце образуется гистамин, вызывающий тяжелые аллергические реакции.