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НовостиЧто происходит21 июля 2026 11:20

Симферополец зарезал родного брата: его посадили почти на девять лет

Житель Симферополя зарезал брата и получил почти девять лет колонии
Алексей ЕЛАГИН
Житель Симферополя зарезал брата и получил почти девять лет колонии

Житель Симферополя зарезал брата и получил почти девять лет колонии

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Симферополе местного жителя признали виновным в убийстве родного брата. Об этом сообщили в пресс-службе крымской прокуратуры.

Трагедия произошла в январе 2025 года. Пьяный симферополец находился у себя дома. У горожанина возник конфликт с родным братом. Житель крымской столицы схватил нож и ударил оппонента в область шеи и живота. В результате пострадавший скончался.

«Мужчина был задержан сотрудниками органов внутренних дел», – рассказали в прокуратуре.

В надзорном ведомстве добавили, что было возбуждено уголовное дело. Симферополец полностью признал свою вину. Горожанина приговорили к 8 годам 6 месяцам лишения свободы. Отбывать срок осужденный будет в исправительной колонии строго режима.