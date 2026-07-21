В Крыму прогнозируют ливни и град

Высока вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций. Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Крыму ожидается ухудшение погоды, возможны сильные дожди и град. МЧС республики выпустило экстренное предупреждение.

По прогнозу Крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, вечером 22 июля и в течение следующих суток пройдут дожди, местами сильные. Возможны грозы и град. В некоторых районах ожидается крупный град, а во время гроз — порывистый ветер со скоростью до 20–25 м/с.

В таких погодных условиях не исключены ЧС из-за аварий на энергообъектах и ЖКХ, перебои в работе транспорта, затруднения на дорогах, особенно в горах, и подтопления.