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НовостиЧто происходит21 июля 2026 11:43

Крымский мост снова перекрыли

Движение по Крымскому мосту перекрыли третий раз с начала суток 21 июля
Алексей ЕЛАГИН
Движение по Крымскому мосту перекрыли третий раз с начала суток 21 июля

Движение по Крымскому мосту перекрыли третий раз с начала суток 21 июля

Фото: Елена КОСТРЫКИНА. Перейти в Фотобанк КП

Во вторник, 21 июля, движение автомобилей по Крымскому мосту перекрыли третий раз с начала суток. Об этом сообщает канал «Крымский мост: оперативная информация» в мессенджере MAX.

«Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто», – говорится в сообщении.

Соответствующая информация была опубликована в 14.38. Людей, которые находятся на мосту и в зоне досмотра, просят сохранять спокойствие. Их также призвали следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности.