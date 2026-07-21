Крымский мост снова перекрыли

Движение по Крымскому мосту перекрыли третий раз с начала суток 21 июля Фото: Елена КОСТРЫКИНА. Перейти в Фотобанк КП

Во вторник, 21 июля, движение автомобилей по Крымскому мосту перекрыли третий раз с начала суток. Об этом сообщает канал «Крымский мост: оперативная информация» в мессенджере MAX.

«Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто», – говорится в сообщении.

Соответствующая информация была опубликована в 14.38. Людей, которые находятся на мосту и в зоне досмотра, просят сохранять спокойствие. Их также призвали следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности.