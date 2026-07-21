Крымский мост открыли для машин

Движение автомобилей по Крымскому мосту возобновилось 21 июля Фото: Елена КОСТРЫКИНА. Перейти в Фотобанк КП

Во вторник, 21 июля, движение автомобилей по Крымскому мосту возобновилось. Об этом сообщает канал «Крымский мост: оперативная информация» в мессенджере MAX.

Как сообщалось ранее, движение автомобилей по Крымскому мосту перекрыли третий раз с начала суток.Соответствующая информация была опубликована в 14.38. Людей, которые находились на мосту и в зоне досмотра, просили сохранять спокойствие.

В 15.14 стало известно, что ограничения сняли.

«Движение автотранспорта по Крымскому мосту возобновлено», – говорится в сообщении.