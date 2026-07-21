Обещают выплатить 15 тысяч рублей: в Крыму рассказали об очередной схеме мошенничества

Мошенники начали обманывать крымчан под предлогом выплаты 15 тысяч рублей Фото: Алексей ФОКИН.

Мошенники начали обманывать жителей Джанкойского района под предлогом выплаты 15 тысяч рублей. Об этом в своем канале в мессенджере MAX сообщила глава администрации Инна Федоренко.

«Мне стали поступать сообщения о том, что вам звонят из нашего департамента и просят продиктовать код для зачисления единовременной выплаты в размере 15 тысяч рублей», – рассказала чиновница.

Руководитель администрации добавила, что это классическая схема мошенничества. По ее словам, власти никогда не запрашивают коды из СМС, которые приходят от банков. Федоренко напомнила, что сообщать такие коды посторонним запрещено.

«Сотрудники могут позвонить для уточнения данных, но только чтобы задать вопрос Вам, а не спрашивать Ваши пароли или коды», – сообщила глава администрации.