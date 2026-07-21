Крымские студенты-фармацевты начали работу в Москве

Фото: пресс-служба Крымского регионального отделения Российских студенческих отрядов

Студенты-фармацевты из Крыма вошли в состав участников Всероссийского проекта «36,6», который объединил более 100 молодых специалистов со всей страны. Торжественная церемония открытия состоялась в НИИ скорой помощи имени Склифосовского. В ней приняли участие министр здравоохранения России Михаил Мурашко и глава Департамента здравоохранения Москвы Алексей Хрипун.

Проект стартовал 5 июля и продлится до 27 августа 2026 года. Участники работают в аптечных сетях, осваивая консультирование покупателей, документооборот и стандарты хранения препаратов, передают наши коллеги из «МК в Крыму».

По словам руководителя Крымского регионального отделения Российских студенческих отрядов Марии Некрасовой, для студентов это шанс применить теорию на практике, получить реальный опыт и навыки, востребованные на рынке труда. Наставниками молодых специалистов выступают руководители аптечных подразделений.