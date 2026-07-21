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НовостиОбщество21 июля 2026 12:49

Аксенов объяснил задержки в субсидировании топлива в Крыму

Меры могут принять на этой неделе
Алексей ЕЛАГИН
Фото: пресс-служба главы Крыма

Фото: пресс-служба главы Крыма

Глава Крыма Сергей Аксенов объяснил задержки в субсидировании топлива в республике. Об этом руководитель региона написал в своем канале в мессенджере MAX.

Заместитель председателя правительства России Марат Хуснуллин доложит премьер-министру страны Михаилу Мишустину о субсидировании топлива.

«Задержки были связаны с тем, что многие субъекты будут получать меры поддержки», – написал Аксенов.

По его словам, речь, в частности, идет о транспортной логистике. В настоящее время полностью выверяется расчет.

«Надеемся, на этой неделе все меры будут приняты», – заключил Аксенов.