Крым получит 5 млрд рублей на выплату компенсаций оставшимся без света жителям Фото: Анна КОВАЛЁВА. Перейти в Фотобанк КП

Крым получит 5 млрд рублей на выплату компенсаций жителям, которые более двух суток оставались без электричества. Об этом в своем канале в мессенджере MAX сообщил глава республики Сергей Аксенов.

Деньги выделит Министерство финансов России по согласованию с президентом Владимиром Путиным. Деньги получат жители, которые более двух суток оставались без света.

«Все попавшие под эту категорию граждане, которые подали соответствующие заявки, в кратчайшие сроки получат выплату в размере 15 тысяч рублей», – сообщил Аксенов.

Глава Крыма добавил, что сейчас на федеральном уровне обсуждается вопрос дополнительной поддержки бизнеса. С Минтруда уже согласовали ряд мер. В частности, речь идет о выплате 2/3 от средней зарплаты сотрудникам, которые временно находятся в простое. Весь перечень решений планируют озвучить до конца следующей недели.