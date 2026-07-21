Крымчане и севастопольцы оформили 10,6 тысяч детских карт Сбера в первом полугодии 2026 года

Фото: пресс-служба Сбера

С января по июнь крымчане и севастопольцы оформили более 10,6 тысяч карт для детей в возрасте от 6 до 13 лет. Это в 2,5 раза больше, чем за аналогичный период 2025 года, когда карты получили почти 4,2 тысячи детей. По итогам 6 месяцев 2026 года Крым и Севастополь вошли в пятерку самых активных регионов юга России по открытию детских карт.

В текущем году пик оформлений пришелся на февраль — 32% от всех выдач, а в среднем ежемесячно детские карты получают 1,7 тыс. юных крымчан и севастопольцев. Для многих детей это первая собственная банковская карта, и с её помощью ребенок получает больше возможностей почувствовать себя самостоятельным и взрослым —совершать небольшие покупки, оплачивать проезд в транспорте и контролировать бюджет, а также делать накопления на свои мечты.

Андрей Подсвиров, управляющий отделением Сбербанка в Крыму и Севастополе:

«Детская карта – это не только платежное средство, но и инструмент обучения финансовой грамотности. В детском приложении банка ребенок может анализировать свои траты и следить за личным бюджетом. А родители в свою очередь могут помочь ребенку научиться правильно взаимодействовать с финансами – увидеть, на что ребенок тратит деньги, установить лимиты на покупки или наоборот – через свое приложение пополнить детскую карту, если деньги на ней закончились в самый неожиданный момент. Также они могут отслеживать геолокацию ребенка, чтобы быть уверенными в его безопасности. Все это важная часть интеграции детей в мир цифровых сервисов и обучения финансовой грамотности, чтобы в будущем они могли самостоятельно управлять своими деньгамипросто и эффективно».