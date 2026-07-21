Житель Адыгеи получил 300 часов работ из-за обиды на бывшую

Жителя Адыгеи отправили на обязательные работы за разглашение диагноза бывшей жены Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Суд Майкопского района вынес приговор в отношении местного жителя за незаконное распространение сведений о частной жизни.

Как установил суд, после развода мужчина нашел среди вещей бывшей жены медицинские документы с результатами анализов, в которых был выявлен положительный результат на вирус. Обидевшись на бывшую супругу, житель Адыгеи сфотографировал справки на телефон и отправил их своей родственнице через мессенджер, а также показал снимки знакомому. Согласия на разглашение личных данных женщина не давала, передают наши коллеги из kubnews.ru.

Суд квалифицировал действия мужчины как существенное нарушение конституционных прав потерпевшей на личную тайну и приговорил его к 300 часам обязательных работ.

Приговор пока не вступил в законную силу.