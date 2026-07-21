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НовостиОбщество21 июля 2026 15:14

Житель Адыгеи получил 300 часов работ из-за обиды на бывшую

Суд отправил жителя Адыгеи на обязательные работы за разглашение врачебной тайны
Ирина ГЕРЦ
Жителя Адыгеи отправили на обязательные работы за разглашение диагноза бывшей жены

Жителя Адыгеи отправили на обязательные работы за разглашение диагноза бывшей жены

Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Суд Майкопского района вынес приговор в отношении местного жителя за незаконное распространение сведений о частной жизни.

Как установил суд, после развода мужчина нашел среди вещей бывшей жены медицинские документы с результатами анализов, в которых был выявлен положительный результат на вирус. Обидевшись на бывшую супругу, житель Адыгеи сфотографировал справки на телефон и отправил их своей родственнице через мессенджер, а также показал снимки знакомому. Согласия на разглашение личных данных женщина не давала, передают наши коллеги из kubnews.ru.

Суд квалифицировал действия мужчины как существенное нарушение конституционных прав потерпевшей на личную тайну и приговорил его к 300 часам обязательных работ.

Приговор пока не вступил в законную силу.