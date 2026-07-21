В Крыму выплатят 2/3 зарплаты выведенным в простой сотрудникам предприятий Фото: Мария ЛЕНЦ. Перейти в Фотобанк КП

В Крыму выплатят 2/3 зарплаты сотрудникам предприятий, которых вывели в простой. Об этом в своем канале в мессенджере MAX сообщил глава республики Сергей Аксенов.

В настоящее время на федеральном уровне обсуждается вопрос дополнительной поддержки бизнесменов. С Министерством труда России уже согласован ряд мер. В частности, речь идет о выплате 2/3 от средней зарплаты сотрудникам предприятий, которые временно выведены в простой.

«До конца следующей недели после необходимых согласований озвучим весь перечень принятых решений», – сообщил Аксенов.

Глава Крыма поблагодарил жителей за понимание и терпение.

«Уверен, что вместе все трудности преодолеем», – заключил руководитель региона.