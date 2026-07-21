В Крыму мужчина пытался продать 100 граммов наркотиков: его посадили на семь лет

Симферополец пытался продать 100 граммов наркотиков и получил семь лет колонии Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Симферополе местного жителя признали виновным в покушении на сбыт наркотиков. Об этом сообщили в пресс-службе крымской прокуратуры.

Симферополец стал участником группы, которая занимается сбытом наркотиков. В августе 2025 года горожанин приобрел семь граммов каннабиса и более 100 граммов N-метилэфедрона. Все эти наркотики житель крымской столицы разместил в 45 тайниках. Они находились в Симферополе и Симферопольском районе.

«Осуществив фотографирование и установив координаты закладок, подсудимый посредством одного из мессенджеров отправил данную информацию куратору», – рассказали в прокуратуре.

В надзорном ведомстве добавили, что было возбуждено уголовное дело. Крымчанина задержали правоохранители. У него изъяли наркотики. Суд признал мужчину виновным. Его приговорили к семи годам лишения свободы. Отбывать срок осужденный будет в исправительной колонии строгого режима.

«Приговор в законную силу не вступил», – говорится в сообщении.