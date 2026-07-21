Ялтинец задолжал по алиментам 3,3 млн рублей: у него отобрали землю

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В Ялте местный житель лишился земельного участка за отказ платить долг по алиментам в размере 3,3 млн рублей. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ ФССП по Крыму и Севастополю.
Ялтинец не платил алименты на содержание двух дочерей. Горожанин задолжал 3,3 млн рублей. Судебный пристав-исполнитель арестовал банковские счета, произвел запрет на совершение регистрационных действий с принадлежащим ему участком. Кроме того, мужчине запретили выезжать из России.
Мужчине назначили 20 часов обязательных работ. Алименты он не платил и дальше. Тогда сотрудник ФССП арестовал участок должника. Мужчину предупредили землю оценят и реализуют.
«Должник все также продолжал уклоняться от выполнения обязательств перед своими несовершеннолетними детьми», – рассказали в ФССП.
В ведомстве добавили, что землю крымчанина продали. Вырученные деньги перевели взыскателю.