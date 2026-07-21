Ялтинец задолжал по алиментам 3,3 млн рублей: у него отобрали землю

Крымчанин задолжал по алиментам 3,3 млн рублей и лишился участка Фото: Мария ЛЕНЦ. Перейти в Фотобанк КП

В Ялте местный житель лишился земельного участка за отказ платить долг по алиментам в размере 3,3 млн рублей. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ ФССП по Крыму и Севастополю.

Ялтинец не платил алименты на содержание двух дочерей. Горожанин задолжал 3,3 млн рублей. Судебный пристав-исполнитель арестовал банковские счета, произвел запрет на совершение регистрационных действий с принадлежащим ему участком. Кроме того, мужчине запретили выезжать из России.

Мужчине назначили 20 часов обязательных работ. Алименты он не платил и дальше. Тогда сотрудник ФССП арестовал участок должника. Мужчину предупредили землю оценят и реализуют.

«Должник все также продолжал уклоняться от выполнения обязательств перед своими несовершеннолетними детьми», – рассказали в ФССП.

В ведомстве добавили, что землю крымчанина продали. Вырученные деньги перевели взыскателю.