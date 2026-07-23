Симферополец оправдывал теракт в «Крокус Сити Холле»: его могут посадить на семь лет

Крымчанин может сесть на семь лет за оправдание теракта в «Крокус Сити Холле» Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

В Симферополе 25-летнему местному жителю инкриминируют публичные призывы к осуществлению террористической деятельности. Об этом сообщили в пресс-службе управления ФСБ по Крыму и Севастополю.

Симферополец читал украинские Telegram-каналы и часто сталкивался с провокационными видео экстремистского характера. Горожанин рассказал, что поддался влиянию ошибочной идеологии, насаждающей межнациональную рознь. В какой-то момент житель крымской столиц решил вступить в чате в дискуссию.

«Помимо одобрения трагедии в «Крокус Сити Холле» гражданин поддерживал удары Вооруженных сил Украины по российским нефтеперерабатывающим заводам», – рассказали в ФСБ.

В ведомстве добавили, что возбуждено уголовное дело. Кроме того, крымчанин призывал к насильственным действиям в отношении русских. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье «Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности». Крымчанин признал свою вину и раскаялся в содеянном.