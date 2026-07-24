За неделю в Крыму было подано 235 заявлений на регистрацию брака

За неделю в Крыму подали 235 заявлений на регистрацию брака. Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

За минувшую неделю в отделах ЗАГС Республики Крым поступило 235 заявлений на заключение брака. Большая часть из них принята в Симферополе, уточнили в пресс-службе Министерства юстиции Крыма.

Наибольшее количество заявлений поступило от пар в возрасте от 28 до 32 лет, при этом более чем для 75% из них этот брак станет первым.

Средний возраст молодоженов, вступивших в брак за отчетный период, составил 30-34 года для мужчин и 26-29 лет для женщин. Среди самых молодых пар был 20-летний жених и 18-летняя невеста, а среди возрастных — 76-летний жених и 79-летняя невеста.