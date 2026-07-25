В Крыму после новой атаки ВСУ часть населенных пунктов осталась без света

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В ночь на субботу Вооруженные силы Украины вновь нанесли удары по электросетевой инфраструктуре Крыма. В результате часть населенных пунктов полуострова осталась без электроэнергии, сообщили в ГУП РК «Крымэнерго».
По данным предприятия, отсутствует возможность подачи электричества в ряд населенных пунктов. По-прежнему сложная обстановка сохраняется на Северо-Западе, Востоке и Юге Крыма. Ограничения электроснабжения действуют на всей территории республики.
- Отключения абонентов происходят оперативно, в зависимости от ситуации в энергорайонах. Ремонтные работы ведутся в круглосуточном режиме. Информация о сроках полного восстановления электроснабжения уточняется, - отметили «Крымэнерго».
Напомним, с 26 июня в Крыму и Севастополе действует режим чрезвычайной ситуации регионального характера, введенный для урегулирования экономических вопросов в условиях кризиса.