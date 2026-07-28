Крымский мост открыли для машин

Фото: Елена КОСТРЫКИНА. Перейти в Фотобанк КП
Во вторник, 28 июля, движение автомобилей по Крымскому мосту возобновилось. Об этом сообщает канал «Крымский мост: оперативная информация» в мессенджере MAX.
Как сообщалось ранее, движение автомобилей по Крымскому мосту временно перекрыли. Соответствующая информация была опубликована в 10.34. Людей, которые находились на мосту и в зоне досмотра, просили сохранять спокойствие.
В 11.01 стало известно, что ограничения сняли.
«Движение автотранспорта по Крымскому мосту возобновлено», – говорится в сообщении.