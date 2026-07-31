В Бахчисарае и Красногвардейском районе Крыма будут отключать газ Фото: Олег ЗОЛОТО. Перейти в Фотобанк КП

В Бахчисарае и Красногвардейском районе Крыма планируют отключать газ. Об этом сообщили в пресс-службе ГУП РК «Крымгазсети».

В Бахчисарае газ отключат 11 августа. Ограничения начнут действовать с девяти утра. Такие меры примут в связи с производством работ. Планируется, что они завершатся в пять вечера. Газ собираются отключить на улицах Суворова, Чехова, Куйбышева, Македонского, Басенко, Гаспринского, Симферопольская (дома №№ 38,38а,38б, 38в, 42, 42а,42б, 42в), а также в 7-м микрорайоне и селе Ароматное.

На следующий день, 12 августа, работы будут выполнять в Красногвардейском. Газа не будет с восьми утра до пяти вечера. Отключение затронет улицы 60лет Октября, 25; Персиковую, 8, 10, 12; Мичурина, 2, 6; Парковую, 14,16; Виноградную, 11, 12, 14, 16, 21; Матросова, 4, 9, 28.