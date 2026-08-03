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НовостиЧто происходит3 августа 2026 8:51

В Керчи выгорело 250 квадратных метров сухой травы

Возгорание сухой растительности произошло на открытой территории по улице Рыбакова
Анастасия БУРМИСТРОВА
Фото: МЧС Крыма

Фото: МЧС Крыма

В Керчи произошло возгорание сухой травы на открытой территории по улице Рыбакова. Площадь пожара составила 250 квадратных метров, сообщили в пресс-службе МЧС Крыма.

Сообщение о возгорании сухой растительности на открытой территории поступило в МЧС ночью, после чего к месту происшествия незамедлительно были направлены пожарно-спасательные подразделения. Прибывшие на место возгорания спасатели выяснили, что загорелась сухая растительность. Из-за жары и ветра огонь быстро распространялся, но его удалось остановить. Пожар ликвидировали на площади 250 квадратных метров. Причину возгорания установят дознаватели МЧС России.