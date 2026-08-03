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НовостиОбщество3 августа 2026 14:01

Школам Крыма рекомендовано обращать внимание не на цвет, а на деловой стиль одежды учеников

Минобразования дало рекомендации на период действия ЧС
Анастасия БУРМИСТРОВА
В Крыму школам дали рекомендации по школьной форме для учащихся

В Крыму школам дали рекомендации по школьной форме для учащихся

Фото: Мария ЛЕНЦ. Перейти в Фотобанк КП

Министерство образования, науки и молодежи Республики Крым рекомендует местным школам придерживаться делового стиля одежды. При этом, по словам министра Валентины Лаврик, не следует уделять чрезмерного внимания цвету школьной формы.

В условиях чрезвычайной ситуации школам региона рекомендуется уделять внимание не столько цвету одежды учащихся, сколько ее деловому стилю. Основная цель сейчас — организовать непрерывность образовательного процесса.

«Что касается внешнего вида обучающихся, важно, чтобы одежда была удобной, эстетичной и имела светский, деловой характер», — отметила министр образования, науки и молодёжи Республики Крым Валентина Лаврик.

Напомним, в прошлом году Валентина Лаврик сообщила о намерениях ввести в школах республики единую школьную форму. При выборе цветовой гаммы предпочтение отдали темно-синему оттенку, который ассоциациируется с морем.