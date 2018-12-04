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Фото дня - Крым
На улицах появились светящиеся фигуры

В Севастополе уже начали украшать город к Новому году

Уже совсем скоро Новый год. На главных площадях городов начинается "сборка" лесных красавиц.

В Севастополе приступили к монтажу главной новогодней елки города на площади Нахимова и новогодних украшений

В Крыму спустя 25 лет разрухи восстановили уникальный парк Монтедор

В Крыму после трехдневного 40-градусного зноя похолодало на 15 градусов и выпал град

26 июня символу крымских татар исполнилось 100 лет

В Крыму развернули самый большой в мире крымскотатарский флаг

В Крыму на праздничную молитву в честь Ураза-Байрам собрались свыше двух тысяч мусульман

Президент России Владимир Путин посетил МДЦ "Артек"

В Севастополе в годовщину начала войны почтили память защитников города-героя и мирных жителей, погибших в первую фашисткую бомбардировку 22 июня 1941 года

В Крыму стартовал Чемпионат России в классе крейсерских яхт ORC

Крымские спасатели водрузили флаг России на вершину Чатыр-Даг
Новости 24
В Крым из Украины хотели незаконно провезти хурму, яблоки и мандарины
От гриппа привились больше 40% крымчан
С 15 декабря покупать билеты на крымские электрички можно будет по карте
В Севастополь прибыл новый патрульный корабль «Дмитрий Рогачев»
Крымчан предупредили о перебоях со связью
Алексей Каспржак уходит с поста директора "Артека"
В Красноперекопске задержали злостного неплательщика алиментов
Аксенов назначил врио министра ЖКХ Крыма
В Севастополе незаконно выловили 103 килограмма мидий
В симферопольском аэропорту начали готовиться к Новому году: открылась выставка «НовогодняЯРоссия»
В Севастополе завели уголовное дело по интернет-мошенничеству на 800 000 рублей
Президент Украины уволил своего постоянного представителя в Крыму
Задержанные украинские корабли стоят в порту Керчи
Погода в Крыму на 4 декабря: туман и тепло до +11
Пьяный житель Симферопольского района сообщил о ложном минировании
В Симферополе отреставрировали памятник Пушкину
В Крыму построят сельхозрынок и овощехранилища
В Севастополе Черноморский флот примет четыре новых корабля
46-летний житель Краснодарского края «нагрел» севастопольцев на 900 тысяч рублей
В Никитском саду королевой Бала стала хризантема «Пусть всегда будет солнце»
Под Феодосией нашли две бомбы времен войны
В Ялте приняли генплан города и стратегию развития до 2030 года
В Крыму проходят учения ракетных комплексов «Бастион» и «Бал»
111 тысяч тонн плодово-ягодной продукции собрали в Крыму
В Симферополе не будут отключать свет на 80 улицах
Двое украинцев предложили российским пограничникам взятки