Фото дня - Крым

В Севастополе уже начали украшать город к Новому году

В Севастополе приступили к монтажу главной новогодней елки города на площади Нахимова и новогодних украшений

В Крыму спустя 25 лет разрухи восстановили уникальный парк Монтедор

В Крыму после трехдневного 40-градусного зноя похолодало на 15 градусов и выпал град

В Крыму развернули самый большой в мире крымскотатарский флаг

В Крыму на праздничную молитву в честь Ураза-Байрам собрались свыше двух тысяч мусульман

Президент России Владимир Путин посетил МДЦ "Артек"

В Севастополе в годовщину начала войны почтили память защитников города-героя и мирных жителей, погибших в первую фашисткую бомбардировку 22 июня 1941 года

В Крыму стартовал Чемпионат России в классе крейсерских яхт ORC

Крымские спасатели водрузили флаг России на вершину Чатыр-Даг