Фото дня - Крым

Снег в Крыму - редкость, и все ему очень рады
Большой десантный корабль "Североморск" стоит в Севастополе
В Севастополе уже начали украшать город к Новому году
В Севастополе приступили к монтажу главной новогодней елки города на площади Нахимова и новогодних украшений
В Крыму спустя 25 лет разрухи восстановили уникальный парк Монтедор
В Крыму после трехдневного 40-градусного зноя похолодало на 15 градусов и выпал град
В Крыму развернули самый большой в мире крымскотатарский флаг
В Крыму на праздничную молитву в честь Ураза-Байрам собрались свыше двух тысяч мусульман
Президент России Владимир Путин посетил МДЦ "Артек"
В Севастополе в годовщину начала войны почтили память защитников города-героя и мирных жителей, погибших в первую фашисткую бомбардировку 22 июня 1941 года
В Крыму стартовал Чемпионат России в классе крейсерских яхт ORC
Крымские спасатели водрузили флаг России на вершину Чатыр-Даг