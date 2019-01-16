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Фото дня - Крым

Снег в Крыму - редкость, и все ему очень рады

Корабль зашел на техобслуживание после дальнего морского похода и пробудет в городе-герое несколько месяцев

Большой десантный корабль "Североморск" стоит в Севастополе

На улицах появились светящиеся фигуры

В Севастополе уже начали украшать город к Новому году

Уже совсем скоро Новый год. На главных площадях городов начинается "сборка" лесных красавиц.

В Севастополе приступили к монтажу главной новогодней елки города на площади Нахимова и новогодних украшений

В Крыму спустя 25 лет разрухи восстановили уникальный парк Монтедор

В Крыму после трехдневного 40-градусного зноя похолодало на 15 градусов и выпал град

26 июня символу крымских татар исполнилось 100 лет

В Крыму развернули самый большой в мире крымскотатарский флаг

В Крыму на праздничную молитву в честь Ураза-Байрам собрались свыше двух тысяч мусульман

Президент России Владимир Путин посетил МДЦ "Артек"

В Севастополе в годовщину начала войны почтили память защитников города-героя и мирных жителей, погибших в первую фашисткую бомбардировку 22 июня 1941 года

В Крыму стартовал Чемпионат России в классе крейсерских яхт ORC

Крымские спасатели водрузили флаг России на вершину Чатыр-Даг
Новости 24
Севастополь и Тартус подписали соглашение о сотрудничестве
«Крымэнерго» оставили семью с детьми без света: Предприятие заплатит штраф
Феодосийский порт хочет в два раза увеличить объемы перевалки зерна
Бюджет Севастополя потерял 4 миллиона рублей из-за халатности должностных лиц
Второй блок Балаклавской ТЭС подготовили к запуску
На крымской «Тавриде» пассажирский автобус столкнулся с погрузчиком
Крымские полицейские поймали охотника на оленей
В Крыму появился новый руководитель Центра медицины катастроф
Алупка тонет в грязи: Жители города делятся в соцсетях снимками захламленной набережной
В Крыму очистили от снега 1000 километров дорог
На выезде из Симферополя троллейбус столкнулся с автобусом
К концу 2019 завершится проектирование симферопольского коллектора
ОНФ: Крым оказался в «лидерах» антирейтинга убитых дорог
Жительница Алушты "заработала" 860 тысяч рублей на оформлении земли
Парковку возле Дворца пионеров в Симферополе сделают бесплатной
В декабре в Крыму зарегистрировались на 22,8% больше безработных
На улицы Симферополя за сутки высыпали 62 тонны реагентов
В Севастополе на Крещение перекроют часть города
Аксенов попросит у правительства РФ вернуть в Крым ЖЭКи
В Симферополе на 6 улицах отключат света
В Крыму в 2019 году пересчитают соцвыплаты
В Севастополе маршрутка столкнулась с внедорожником
Около симферопольской автостанции «Западная» на дорогу вылилось горючее
К 2022 году в Симферополе появится новый канализационный коллектор
За 2018 год крымчане оформили в три раза больше ипотечных кредитов
На трассе "Таврида" в Крыму столкнулись грузовик и микроавтобус