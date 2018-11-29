Пассажиры аэропорта "Симферополь" встретят Новый год с Дедом Морозом и Снегурочкой
Игорь Лаптев рассказал, когда будет построена новая взлетно-посадочная полоса, о праздничных селфи-локациях и конкурсе "Великие имена"
Пассажиры аэропорта Симферополь встретят новый год с Дедом Морозом и Снегурочкой
В эфире радио «КП – Крым» в программе «#НаКрючке» на вопросы ведущих ответил директор по связям с общественностью Международного аэропорта "Симферополь" Игорь Лаптев.
Полную версию программы слушайте в плеере.
КОНКРЕТНО
Радиопрограмма #НаКрючке выходит каждый четверг в 18:05. Повтор в пятницу в 09:05, в понедельник в 22:05.
В Симферополе на частоте 107,8 FM, в Севастополе – 107,7 FM, в Керчи – 103,6 FM.