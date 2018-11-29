2018-11-30T12:42:38+03:00
На Крючке
Анастасия МЕДЫНЦЕВАОлег КРЮЧКОВ

Пассажиры аэропорта "Симферополь" встретят Новый год с Дедом Морозом и Снегурочкой

Директор по связям с общественностью международного аэропорта Симферополь Игорь ЛаптевДиректор по связям с общественностью международного аэропорта Симферополь Игорь ЛаптевФото: Анастасия МЕДЫНЦЕВА

Игорь Лаптев рассказал, когда будет построена новая взлетно-посадочная полоса, о праздничных селфи-локациях и конкурсе "Великие имена"

Пассажиры аэропорта Симферополь встретят новый год с Дедом Морозом и Снегурочкой

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В эфире радио «КПКрым» в программе «#НаКрючке» на вопросы ведущих ответил директор по связям с общественностью Международного аэропорта "Симферополь" Игорь Лаптев.

Полную версию программы слушайте в плеере.

КОНКРЕТНО

Радиопрограмма #НаКрючке выходит каждый четверг в 18:05. Повтор в пятницу в 09:05, в понедельник в 22:05.

В Симферополе на частоте 107,8 FM, в Севастополе – 107,7 FM, в Керчи – 103,6 FM.

Скачать передачу [mp3, 77.3 МБ]
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