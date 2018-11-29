29 Нояб. 19:00 2018-11-30T12:42:38+03:00

Директор по связям с общественностью международного аэропорта Симферополь Игорь Лаптев Фото: Анастасия МЕДЫНЦЕВА

Пассажиры аэропорта Симферополь встретят новый год с Дедом Морозом и Снегурочкой 00:00 00:00

В эфире радио «КП – Крым» в программе «#НаКрючке» на вопросы ведущих ответил директор по связям с общественностью Международного аэропорта "Симферополь" Игорь Лаптев.

Полную версию программы слушайте в плеере.

КОНКРЕТНО

Радиопрограмма #НаКрючке выходит каждый четверг в 18:05. Повтор в пятницу в 09:05, в понедельник в 22:05.

В Симферополе на частоте 107,8 FM, в Севастополе – 107,7 FM, в Керчи – 103,6 FM.