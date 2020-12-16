Коронавирус в Крыму, последние новости на 16 декабря: За сутки Covid-19 заболело 354 человека

Коронавирус в Крыму ставит очередные антирекорды. Фото: Архив "КП".

По данным ежедневного мониторинга по сложившейся ситуации с новой коронавирусной инфекцией в Крыму, амбулаторное лечение от Covid-19 проходят 2 тысячи 813 человек, стационарное - 3 тысячи 19 человек, изолировано в обсерваторы - 42 человека.

Межрегиональным управлением Роспотребнадзора по РК всего выявлено 19 тысяч 998 положительных на Covid-19. Выписано с выздоровлением - 15 тысяч 118 человек.

КОРОНАВИРУС В СИМФЕРОПОЛЕ, ЯЛТЕ, СУДАКЕ, ЕВПАТОРИИ, ФЕОДОСИИ, АЛУШТЕ

За 15 декабря на территории республики зарегистрировано 354 случая коронавирусной инфекции, в том числе 16 случаев с бессимптомным течением заболевания. Из общего количества заболевших 269 выявлены при обращении за медицинской помощью, 85 - среди контактных по ранее зарегистрированным случаям.

За истекшие сутки всеми лабораториями на территории республики, осуществляющими исследования на новую коронавирусную инфекцию, обследовано 4069 человек.

За минувшие сутки от ковида в Крыму скончалось 7 пациентов. Общие число летальных случаев с начала пандемии составило 397.

Данные Минздрава Крыма.

КОРОНАВИРУС В СЕВАСТОПОЛЕ

В Севастополе за сутки ковид подтвержден у 81 человека, сказано на сайте федерального оперштаба по коронавирусу.

Общее количество подтвержденных случаев коронавируса в городе составило 5 тысяч 526, из них 5 тысяч 140 уже выздоровели.

За сутки подтверждено смерть 5 человек с коронавирусом, всего зарегистрировано 180 летальных случаев.

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