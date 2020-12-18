«Мамины глаза»: В Крыму завершился детский конкурс рисунков от «Комсомолки»

Первое место заняли три девочки из детского сада "Солнышко" в Ярком Поле.

«Комсомольская правда» подвела итоги крымского конкурса детских рисунков «Мамины глаза», организованный совместно с Министерством образования, науки и молодежи Республики Крым.

Конкурс для наших маленьких участников был приурочен ко Дню матери.

Нам было очень приятно, что конкурс нашел отклик у такого большого количества участников – в целом было зарегистрировано больше 200 работ дошколят со всего Крыма.

А за неделю голосования за работы ребят проголосовали почти 100 тысяч человек! Невероятная цифра!

Мы благодарим участников, всех, кто поддерживал дошколят и, конечно, наших спонсоров: супермаркет канцтоваров «Радуга» и «Крымский десерт».

ПОБЕДИТЕЛИ

Больше всего голосов читателей «Комсомолки» набрали сразу три работы воспитанников ясли-сада № 9 «Солнышко» в селе Яркое Поле Кировского района.

Илиана Будурова - "Подарок мамочке"

Мы решили наградить первым местом трех воспитанников детского сада: пятилетнюю Илиану Будурову – она набрала больше 19 тысяч голосов, Эльнару Бештыеву 5 лет – за девочку проголосовали чуть больше 18 тысяч читателей, и Дарью Шаповалову 6 лет – ей отдали голоса 17 919 человек!

Эльнара Бештыева - "Мамочка-красавица"

Второе место в голосовании заняла пятилетняя Сание Налбандова из детского сада «Аленький цветочек» в селе Заветное Советского района. За работу девочки отдали свои голоса больше 15 тысяч человек.

Дарья Шоповалова - "Моя мамочка".

А третье место читатели «Комсомолки» отдали Нике Казановской, которой исполнилось всего 4 годика. Ника ходит в Ясли-сад №14 «Журавушка» села Журавки Кировского района. Ее рисунок оценили более 5 тысяч человек.

Работа Сание Налбандовой

Искренне поздравляем наших маленьких художников – все победители получат грамоты от «Комсомолки» и подарки от наших спонсоров.

Работа Ники Казановской

Участвуйте и побеждайте вместе с нами!

ТМ «КРЫМСКИЙ ДЕСЕРТ»

Крымский десерт

ТМ «Крымский десерт» уже 10 лет успешно производит натуральные экодесерты на основе фруктов и овощей Крыма. Благодаря добавлению целебных крымских трав, пряностей и эфирных масел каждый десерт обладает полезными свойствами и ярким вкусом.

Компания изготавливает:

- натуральные экодесерты

- фитосборы премиум-класса

Все десерты ТМ «Крымский десерт» - на 100% натуральные! В продуктах нет искусственных красителей, ароматизаторов, консервантов и трансжиров. Кроме того, компания производит несколько линеек продукции БЕЗ ДОБАВЛЕНИЯ САХАРА.

Продукция компании «Крымский десерт» эксклюзивная, ведь она изготавливается лишь на крымской земле небольшими партиями. Кроме того, технология создания десертов основана на многовековом опыте и старинной рецептуре, которые столетиями использовали восточные целители.

Таким образом, продукцию ТМ «Крымский десерт» смело можно назвать гастрономической достопримечательностью Крыма.

ТМ «Крымский десерт» - это вкусно, натурально и полезно!

КОНТАКТЫ

Сайт: http://ekodesert.com

E-mail: supersezon@mail.ru, ekodesert@mail.ru

Телефоны: +7-978-75-155-60, +7-978-267-36-08, +7-978-711-76-45, +7-978-708-57-38.

СЕТЬ МАГАЗИНОВ ДЛЯ КАНЦТОВАРОВ И ТВОРЧЕСТВА «РАДУГА»

Сеть магазинов «Радуга» в Крыму предлагает широкий ассортимент канцелярских товаров, а также товаров для художников и творчества.

В магазинах «Радуга» есть все необходимые канцтовары для школьников и учителей – от письменных принадлежностей и рюкзаков до глобусов и карт. Здесь же по выгодным ценам можно заказать полный комплект канцелярских принадлежностей для офисов.

«Радуга» специализируется и на товарах для творчества как детей и взрослых. У нас Вы найдете товары для занятия изобразительным искусством, флористикой, рукоделием, скрапбукингом, оригами, лепкой, декупажем, росписью по ткани и многим другим.

За 21 год работы в Крыму мы организовали эффективную логистику, поэтому наши клиенты всегда получают заказ в срок. Кроме того, гибкая система оплаты позволяет клиентам рационально использовать свои средства.

КОНТАКТЫ

Сайт: http://midikos.com/

Группа ВК: https://vk.com/midikos

Инстаграм: https://www.instagram.com/crimea_raduga

Телефон: +7(978) 827-37-13

Адреса магазинов «Радуга» в Симферополе:

- Ул. Глинки 57, корпус 1, склад 1.

- Ул. Дм. Ульянова 22, ТЦ "Орбита".

- Куйбышевский рынок, ул. Киевская 64/б. Франко 41.

- Ул. Лермонтова 11а.

- Москольцо, ул. Гагарина 26

- Москольцо, ул. Киевская 153-Б(2 этаж).

- пр-кт Кирова 9/ул. Самокиша 12, Магазин "Красотка".

Адреса магазинов «Радуга» в Севастополе:

- Пр-кт. Октябрьской Революции 42Б

- Ул. Героев Сталинграда 46а, ТЦ "Омега".

- Ул. Очаковцев 36(напротив ТЦ "Очаковский").

Бахчисарай

ул. Симферопольская 1 ТЦ «БУМ»