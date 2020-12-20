Коронавирус в Крыму, последние новости на 20 декабря: за сутки выявили 357 случаев заражения COVID-19

В Крыму количество зараженных COVID-19 приближается к 21,5 тысячам человек. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

В Крыму продолжает лечение 6 тысяч 42 человека. Из общего числа болеющих на амбулаторном лечении находится 3 тысячи 115 человек, в региональных стационарах пребывает 2 тысячи 886 человек. Число же пациентов, изолированных в обсерватор, составило 41, сообщили в пресс-службе Минздрава РК.

За все время с начала распространения новой коронавирусной инфекции в Крыму заболела 21 тысяча 406 человек. Успешно побороли болезнь за то же время 16 тысяч 392 человека. Скончалось же 422 COVID-положительных пациента.

КОРОНАВИРУС В СИМФЕРОПОЛЕ, ЯЛТЕ, СУДАКЕ, ЕВПАТОРИИ, ФЕОДОСИИ, АЛУШТЕ

В Крыму за сутки выявили 357 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией. В 16 из них болезнь развивалась бессимптомно.

Из общего числа заболевших 277 человек самостоятельно обратилось за медпомощью в больницу. Еще 80 нашли среди тех, кто контактировал с ранее инфицированными.

За сутки в региональных лабораториях обследовали 1606 человек на коронавирус.

Данные взяты с Минздрава РК.

КОРОНАВИРУС В СЕВАСТОПОЛЕ

В Севастополе на утро 20 декабря выявили 81 случай заражения новой коронавирусной инфекцией.

Из общего количества заболевших в стационары инфекционной, девятой и первой городской больницы госпитализировали 30 человек. Остальные пребывают на амбулаторном лечении.

- Заболевшие – люди в возрасте от 8 лет до 91 года. 57 человек выписаны после выздоровления. Скончались шесть человек в возрасте от 62 до 88 лет, - сообщили в пресс-службе правительства города-героя.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50