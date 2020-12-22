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Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Крыму, последние новости на 22 декабря: за сутки COVID-19 заболело 354 человека

Мы собрали для вас последние новости о коронавирусе в Крыму на 22 декабря
Анастасия ГОНЧАРОВААнастасия ГОНЧАРОВА
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Количество заболевших COVID-19 по Крыму превысило 22 тысячи человек.

Количество заболевших COVID-19 по Крыму превысило 22 тысячи человек.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Крыму, по данным Министерства здравоохранения РК, продолжают лечение 6 тысяч 495 человек. Из общего числа болеющих на амбулаторном лечении пребывает 3 тысячи 548 человек, в региональных стационарах находится 2 тысячи 906 человек. Число же пациентов, изолированных в обсерватор, составило 41.

За весь период с начала пандемии в Крыму заболело 22 тысячи 110 человек. Количество выздоровевших за тот же период составило 16 тысяч 674 человека, а число скончавшихся пациентов достигло 436.

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В Крыму за сутки новую коронавирусную инфекцию выявили у 354 человек. В 7 случаях болезнь развивалась бессимптомно.

Из общего числа инфицированных в больницу за медицинской помощью самостоятельно обратилось 305 человек. Еще 49 нашли среди тех, кто контактировал с ранее зараженными.

Данные взяты с официального сайта Минздрава РК.

Данные взяты с официального сайта Минздрава РК.

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