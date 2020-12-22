Археологи нашли под Керчью руины винодельни Боспорского царства

Ученые нашли давильную площадку и несколько резервуаров для винного сусла. Фото: Личный архив Виктора Вахонеева

Во время археологической экспедиции Института истории материальной культуры (ИИМК) РАН археологи нашли комплекс древнейшей винодельни на месте античного города Парфения, который входил в Боспорское царство. Около двух тысяч лет назад на этом месте находилась винодельня, а сейчас от нее остались только руины.

Ученые нашли давильную площадку и несколько резервуаров для винного сусла. Рядом с винодельческим комплексом должен был быть давильный пресс, но его пока найти не удалось. Археологи надеются, что обнаружат его до конца экспедиции.

Ученые отмечают, что Керченский полуостров всегда был богат на подобные находки. Фото: Личный архив Виктора Вахонеева

Экспедиция РАН проводит археологические спасательные работы на памятниках древнего Боспорского царства, так как через территорию городища проходит маршрут прокладки водовода в пригороде Керчи. Во время работ строители повредили комплекс древнейших памятников, но, когда историки и археологи вмешались в работу, маршрут прокладки был изменен.

- Организация, которая разрабатывала проект водовода, должна была изначально учитывать все памятники и древнейшие объекты, но им это было просто неинтересно. Они просто провели прямую линию. Конечно, туда попали и объекты культурного наследия, - рассказывает КП-Крым руководитель экспедиции Сергей Соловьев. - По закону мы обязаны были провести археологические экспедиции. Вот и удалось найти такую уникальную находку.

Ученые отмечают, что Керченский полуостров всегда был богат на подобные находки.

- Здесь нам приходилось часто находить интересные артефакты, но что касается винодельни - находка очень уникальна для этого места, - продолжает археолог. - Хоть и Парфения исследована крайне мало, благодаря винодельне мы можем рассуждать об экономике этого города.

По словам руководителя экспедиции, рядом с найденной винодельней раньше были виноградники. Люди выращивали ягоды и делали из них свое вино.

Экспедиция РАН проводит археологические спасательные работы на памятниках древнего Боспорского царства.Фото: Личный архив Виктора Вахонеева

СПРАВКА КП

Городища Парфений и Порфмий, в которых сейчас проводятся раскопки, находятся на северо-востоке Керченского полуострова рядом с паромной переправой. Порфмий возник в VI веке до н.э. и входил в состав Боспорского царства. В III веке до н.э. город потерпел крушение и был полностью разрушен, но вскоре его снова отстроили. Однако через двести лет Порфмий снова разрушили во времена войн за боспорский престол. Городище-близнец Парфений раньше было частично застроено, но до настоящего времени в этом античном городе никогда не проводилось масштабных раскопок.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В поселке под Судаком при прокладке газопровода нашли редкую монету

Серебряную копейку случайно откопали рабочие (подробнее)

Брусчатку с территории Херсонеса Таврического выставили на продажу в интернете

Объявление появилось сразу после окончания укладки новой тротуарной плитки (подробнее)