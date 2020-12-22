«Отмороженные русофобы»: Аксенов оценил заявление о «новом Перл-Харборе» для Крыма

По мнению главы республики, агрессивные заявления со стороны "незалежной" можно расценивать как призыв к терроризму. Фото: Сергей Аксенов / ВК

Угрозы со стороны «киевских русофобов» по поводу военного вмешательства и захвата Крыма можно расценивать как пропаганду войны и призыв к терроризму, считает глава Крыма Сергей Аксенов.

Ранее украинский политолог Зиновий Свереда заявил, что Киевские власти должны изменить свою стратегию «освобождения» Крыма и Донбасса. По его мнению, нормандский формат переговоров уже давно перестал работать, поэтому пора переходить к военной атаке. Эксперт предложить уничтожить Керченский мост и устроить российскому флоту новый Перл-Харбор.

- Отмороженные киевские русофобы не перестают удивлять своим скудоумием и полным игнорированием реальности. Видимо, этот «отважный» диванный вояка забыл или не знает, чем закончился Перл-Харбор для Японии, - отметил Аксенов у себя в соцсетях. - Думаю, что подобные «откровения», вне зависимости от степени их идиотизма, можно расценивать как пропаганду войны и призывы к терроризму.

Заметим, что крымский политолог Владимир Джаралла также отреагировал на агрессивное заявление украинского эксперта. По его мнению, подобные высказывания со стороны «незалежной» уже давно нельзя рассматривать всерьез.

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