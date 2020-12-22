Пилот, посадивший на кукурузное поле летевший в Крым самолет, стал Дедом Морозом

Пилот-спасатель стал Дедом Морозом Фото: Алексей БУЛАТОВ

Российский пилот Дамир Юсупов, который в 2019 году аварийно посадил на кукурузном поле летевший из Москвы в Симферополь самолет, стал новогодним волшебником. Герой примерил на себя костюм Деда Мороза и стал настоящим волшебником в рамках ежегодной всероссийской акции «Елка желаний».

По всей стране дети оставляли записки и письма на установленных в торговых центрах елках, а волонтеры потом читали их и собирали подарки для ребят. Вручать новогодние презенты в этом году предложили пилоту Дамиру Юсупову, который уже давно стал символом чуда для россиян.

- Предложение стать Дедом Морозом для меня было неожиданным, но очень приятным. Я рад поздравить детей, ведь мероприятие очень доброе. Подготовки особой не было, только учил стихи - признаюсь. Волнение присутствовало, но с моими спутниками - Лунтиком и Снегурочкой - было уже не страшно, - рассказал КП-Крым Дамир Юсупов.

Прежде, чем приступить к поздравлениям, новогодних героев загримировали, надели на них костюмы и специальные пластиковые маски-экраны. Взяв в руки посох и мешок с подарками, летчик тут же перевоплотился и даже стал разговаривать басом.

Дамира перевоплощали в Деда Мороза визажисты Фото: Алексей БУЛАТОВ

Детки зачарованно смотрели на Дедушку Мороза, когда получали подарки. А многие взрослые поняли, кто на самом деле скрывается за маской волшебника.

- Все прошло весело, пели песни, водили хороводы, вручали подарки. Благодарность детей - вот что такое настоящая сказка, - говорит Дамир.

Поздравлять детишек Дед Мороз вышел вместе со Снегурочкой Фото: Алексей БУЛАТОВ

Напомним, пилот спас жизни 233 человек, когда аварийно посадил самолет с отказавшими двигателями в кукурузное поле Подмосковья. Рейс из Москвы в Симферополь завершился хорошо только благодаря мастерству Юсупова. За это пилот получил звание Героя России.

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