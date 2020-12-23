Многие из нас сталкивались с мисселингом, даже не подозревая об этом. По сути, это обман, при котором покупателя намеренно вводят в заблуждение и продают не тот товар или услугу, которые ему нужны. С какими видами мисселинга можно столкнуться чаще всего – разбиралась «Комсомолка».ПОД ВИДОМ ВКЛАДОВПредставим, что вы приходите в банк за определенной услугой, но на месте вам предлагают купить некий продукт, либо оформить что-то дополнительно, обещая более высокой доход. Например, больше 9% годовых. Соглашаясь на предлагаемые условия, говорит менеджер, можно не только удачно инвестировать, но и заработать. Человек подписывает такой договор и не понимает, что имеет дело уже не со вкладом, который застрахован государством, а с другим продуктом, по которому вероятность дохода далеко не стопроцентная. Поэтому при подобных предложениях стоит всегда уточнять, за счет чего ожидается высокий заработок.ДОХОДНОСТЬ БЕЗ РИСКОВВам предлагают вклад с условием не под 4%, а под 8%, но мелким шрифтом в договоре указывают, что такое инвестирование станет удачным только при поступлении на счет пары миллионов рублей в течение нескольких месяцев. Естественно, менеджер не акцентирует внимание клиента на этом. В итоге человек получает стандартный доход, а не тот, на который рассчитывал.- Чтобы минимизировать такие случаи, Банк России внес в Госдуму законопроект о стандартизации договора вклада, дабы свести к минимуму непонимание клиентом сути и условий документа, - сообщили КП-Крым в пресс-службе финучреждения.Предполагается, что стандартный договор будет составлен в табличной форме читабельным шрифтом, и в нем обязательно будет указана минимальная гарантированная процентная ставка по вкладу и другие ограничения. Это позволит повысить информированность вкладчика и принять клиенту обдуманное решение при выборе финансового продукта.КУПИЛ СТРАХОВКУ - СМОЖЕШЬ ЗАРАБОТАТЬНа инвестиционном договоре страхования жизни, который часто предлагается дополнительно к договору кредита или займа, заработать действительно можно. Но для этого придется учесть все нюансы и условия договора. Например, при ИСЖ обязательно перечисление регулярных взносов для получения дохода с инвестиционной части договора страхования, если вы пропустите хотя бы один платеж - можете потерять все предыдущие.- Подобные недобросовестные практики могут встречаться не только в банковской сфере. Стать жертвой мисселинга или навязывания услуг может каждый. Это объясняется тем, что сейчас появляется все больше новых незнакомых гражданам продуктов, которые, в качестве дополнительных, могут продать клиенту как обязательные. Поэтому следует тщательно проверять перед подписанием любые документы, а перед внесением или переводом денег - номера счетов и суммы. Также внимательно нужно изучать платежные поручения на оплату коммунальных услуг, чтобы случайно не переплатить за ненужные вам сервисы, - отмечает Елена Черепанова, начальник отдела службы по защите прав потребителей в Крыму Банка России.ОТВЕТИЛ НА СМС - ПОЛУЧИЛ «СКРЫТЫЕ» УСЛУГИВ офисах банков клиентам могут навязать финансовые продукты и услуги, используя средства электронной подписи и коды подтверждения, направляемые по электронной почте. Например, для оформления договора клиента попросят сообщить код из поступившего ему СМС-сообщения, не ознакомив человека со всеми условиями сделки и не предоставив ему возможность оформить соответствующие документы на бумажном носителе либо получить их копии. В результате человек сообщает код, чем подтверждает оформление договора, и получает в довесок дополнительные услуги, о которых даже не подозревает.ХОТЕЛ ОФОРМИТЬ ВКЛАД, А КУПИЛ ЦЕННЫЕ БУМАГИБывает, что клиент пришел открыть или переоформить вклад, а ему навязали купить ценные бумаги либо иные финансовые инструменты или сложные продукты якобы для дополнительного заработка. Людям пожилого возраста могут также включить договор об обязательном пенсионном страховании (ОПС) в комплект договора вклада или кредита. Часто такие дополнительные сервисы предусматривают еще и длительные сроки инвестирования с возможностью возврата денежных средств клиенту не в полном объеме в случае досрочного расторжения договора.Перед подписанием этого или иного финансового договора лучше получить консультацию компетентного специалиста. Крымчане могут оперативно это сделать, воспользовавшись бесплатным приложением «ЦБ онлайн». Также можно направить обращение через интернет-приемную Банка России, заполнив стандартную форму.Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50