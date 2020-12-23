Детские вклады становятся популярнее в Крыму и Севастополе. Так, за текущий год, по данным РНКБ Банка, было открыто больше тысячи вкладов юных жителей полуострова на сумму 7 миллионов рублей.Напомним, что депозит для ребенка может открыть родитель, если он ранее завел «детскую карту». Она является дополнительной к платежному средству взрослого. Детский вклад можно оформить в мобильном приложении «РНКБ 24/7» в рамках вклада «НаКопи». Далее ребенок, которому принадлежит детская карта, открывает собственное мобильное приложение и устанавливает цель, на которую он хочет накопить деньги. Маленький клиент банка также добавляет картинку, символизирующую его мечту. Когда на счете будет накоплено достаточное количество средств, родитель снимает деньги и закрывает вклад. Кроме того, можно отредактировать цель и копить деньги дальше или же открыть депозит на новые цели.В банке также отметили, что в мобильном приложении «РНКБ 24/7» реализован Детский модуль для контроля средств. С его помощью ребенок может тратить деньги и контролировать расходы. Также в приложении маленький клиент может учиться финансовой грамотности, открыв специальный детский вклад «Копилка».УСЛОВИЯ ДЕТСКОГО ВКЛАДАСрок депозита не ограничен, минимальная сумма для открытия вклада тоже может быть любой. Ежегодно начисляется 3% годовых, если количество накоплений не превышает 1 миллион рублей. Владелец может частично снимать средства и класть на счет любую сумму. Выплату процентов банк производит ежемесячно, учитывая сумму минимального остатка на счете вклада за предыдущий месяц.ЦИФРЫВ РНКБ отметили, что на данный момент выдано больше 40 тысяч бесконтактных карт «Мир» клиентам от 6 до 18 лет. Они являются дополнительными к банковской карте одного из родителей. Карты для мальчиков и девочек оформляют почти одинаково часто 50% на 50%. Кроме того, чаще всего карты открывают для детей в возрасте от 10 до 13 лет.В ЧЕМ ПРЕИМУЩЕСТВО ДЕТСКОЙ КАРТЫГлавное удобство такой карты в том, что не нужно ежедневно давать ребенку наличные деньги, которые он может потерять. Также нет необходимости перечислять средства на детскую карту. Родитель просто устанавливает доступную для ребенка сумму на его собственной карте в рамках ежедневных или ежемесячных лимитов. Их можно изменить в любое время. Также удобно контролировать траты ребенка. Для этого нужно подключить смс-информирование или сделать выписку по карте в мобильном приложении.Владелец детской карты может оплачивать бесконтактным способом покупки в торгово-сервисных предприятиях, снять наличные при необходимости, оплатить проезд в общественном транспорте. Также ребенок может платить за покупки смартфоном, установив приложение Mir Pay.КОМПЕТЕНТНО- С помощью «детского» вклада и «детской» карты юные клиенты банка будут учиться азам финансовой грамотности и проведению базовых финансовых операций, – говорит заместитель председателя правления РНКБ Николай Билан. – Со временем детская карта может стать частью масштабного цифрового проекта, в рамках которого ребенок сможет не только совершать покупки в торгово-сервисных точках, оплачивать проезд в транспорте, но и оплачивать обеды в школьной столовой.