В Крым прилетел ответ с Елки желаний, на которую в ожидании чуда со всей страны отправляют запросы сироты, дети и взрослые с ограниченными возможностями здоровья и минимальным доходом в семье. Всероссийский проект «Мечтай со мной» откликнулся на заявку юного жителя села Новониколаевка Красноперекопского района. Новогоднее желание Ростислава сбылось даже раньше, чем мальчик ожидал.- Мы быстро прошли модерацию на сайте елкажеланий.рф , сын очень хотел машину. Где-то через неделю нашу игрушку сняли с елки, и нам позвонила девушка из Севастополя, поинтересовалась, какой именно автомобиль он бы хотел, - вспоминает мама мальчика. - Уже к празднику Святого Николая Ростику прислали электромобиль! Столько было радости!Маленький счастливчик уже апробировал свой подарок и даже продемонстрировал фото за рулем на всю страну на сайте проекта.- Хочу выразить свою благодарность сайту «Елка желаний», волонтерам, всем исполнителям желаний - молодцы! Дай Бог им здоровья. Спасибо большое - Дарье из Севастополя, нашей доброй волшебнице! Я поняла: кто написал - всех рассмотрят. Мечтайте! - добавляет Татьяна Анатольевна.Заявки можно было оформлять на сайте елкажеланий.рф в период с 16 ноября до 15 декабря. Исполнять желания россиян начали с первого календарного дня зимы и продолжат вплоть до конца февраля. За все время проведения акции с Елки желаний было снять около восьми тысяч игрушек с просьбами о чуде.В числе исполненных: съемки в киножурнале «Ералаш» 12-летнего Вани Манойлова, полет на вертолете 11-летнего Амирхана Садыкова и многие другие смелые мечты.Для крымчан в прошлом году волшебником стал и глава Крыма Сергей Аксенов, который организовал для 77-летней Лидии Чеботовой первое в жизни общение с дельфинами, для инвалидов из Симферопольского пансионата - просмотр детской цирковой программы.Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕПауэрлифтер от Бога: Священник из Евпатории стал обладателем двух мировых рекордов в русском жимеДмитрий Чкана стал заниматься спортом ради детей прихожан (подробнее)