После наступления долгожданного 2021-го года жителей Крыма, как и всех россиян, ждут изменения во многих сферах. С нового года в силу вступают сразу несколько законодательных нововведений.ПРОЕЗД СТАНЕТ ДОРОЖЕВ Крыму с января 2021 года повышается стоимость проезда на городском общественном транспорте. Согласно приказу на официальном сайте правительства региона, в Алуште, Джанкое, Евпатории, Керчи, Красноперекопске, Симферополе, Феодосии и Ялте пассажиры должны будут отдать за проезд 17 рублей при оплате банковской картой и 22 рубля - наличными.За проезд в общественном транспорте в Саках, Бахчисарае, Судаке и Черноморском местным жителям придется отдать 15 рублей при бесконтактной оплате и 20 рублей наличными.НИКАКИХ ВЕЧЕРИНОКДо 15 января в Крыму действует жесткий запрет на новогодние празднества в отелях и ресторанах. Жителям и гостям полуострова придется на несколько недель забыть о шумных вечеринках, ночных посиделках в кафе, дискотеках и корпоративах.КАПРЕМОНТ: ВЗНОС УВЕЛИЧЕНВ 2021 году жителей полуострова ждут незначительные повышения на минимальный взнос на капремонт. В следующем году крымчанам нужно будет платить по 6,5 рубля за один квадратный метр общей площади жилого или нежилого помещения. В 2020 году собственники платили по 6,16 рубля за метр квадратный, что на 5,2 % ниже новых тарифов.ЛИХАЧИТЬ СТАНЕТ ДОРОЖЕУже в конце декабря 2020 года в Крыму установят 300 дополнительных комплексов фиксации нарушений. Поэтому нарушать правила дорожного движения в следующем году станет сложнее и намного дороже. Камеры-треноги будут работать с 8.00 до 18.00 на участках, где чаще всего случаются ДТП.ЗАРПЛАТЫ - ВАШЕВ новом году Министерство экономического развития Республики Крым прогнозирует рост среднемесячной заработной платы на 6%. В 2021 году средняя зарплата за месяц возрастет до 36,4 тысячи рублей.СВЕТ ПОДОРОЖАЕТСтоимость электроэнергии в первом полугодии 2021 года для крымчан останется неизменной, а во втором - тарифы на свет вырастут на 9%. С июля стоимость 1 кВт/ч для городских жителей при потреблении до 150 кВт/ч в месяц - 3,31 руб., от 150 до 800 кВт/ч в месяц - 4,17 руб., больше 800 кВт/ч в месяц - 5,53 руб.Для крымчан, проживающих в поселке или сельской местности, тариф на электроэнергию при потреблении до 150 кВт/ч в месяц - 3,12 руб., от 150 до 800 кВт/ч в месяц - 3,87 руб., свыше 800 кВт/ч в месяц - 5,53 руб.Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕВ Крыму вводят новые ограничения из-за коронавирусаИз-за нестабильной эпидситуации Роспотребнадзор анонсировал новые ограничительные меры (подробнее)Налоги, льготы и ограничения: Какие изменения ждут жителей Крыма в декабреДо Нового года вступают в силу несколько законодательных нововведений (подробнее)