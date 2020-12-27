В Крыму, по данным Министерства здравоохранения РК, продолжают лечение 6 тысяч 130 человек. Из них на амбулаторном лечении находятся 3 тысячи 214 человек, в региональных стационарах пребывает 2 тысячи 909 человек, а количество изолированных в обсерваторы составило 7 человек.За весь период с начала распространения вируса в Крыму COVID-19 выявили у 23 тысяч 848 человек. Количество людей, с успехом поборовших болезнь, составило 18 тысяч 738 человек. Число умерших за то же время составило 475 человек.КОРОНАВИРУС В СИМФЕРОПОЛЕ, ЯЛТЕ, СУДАКЕ, ЕВПАТОРИИ, ФЕОДОСИИ, АЛУШТЕВ Крыму за сутки COVID-19 нашли у 350 человек. У 19 из них болезнь развивалась бессимптомно.Из общего количества заболевших в больницу за медпомощью, почувствовав неладное, обратилось 270 человек. Еще 80 нашли среди контактировавших с ранее инфицированными людьми.За сутки в региональных лабораториях на коронавирус обследовали 3 тысячи 818 человек.Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50