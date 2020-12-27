Бывший участник реалити-шоу «Дом 2» Глеб Жемчугов, известный большинству людей под псевдонимом «Клубничка», стал членом Общественного совета муниципального образования Симферополя.- Клянусь служить верой и правдой на благо жителей Симферополя и всей Республики Крым. Честность. Непредубежденность. Готовность действовать, - сообщил Жемчугов в своем Instagram.Он также поблагодарил реабилитационный центр «За Трезвый Крым» и руководителя центра Юрия Платицына за огромный вклад в профессиональные качества.Документы в Общественный Совет крымской столицы Жемчугов подал еще 17 декабря.- Для меня честь стать частью команды, которая работает на благо людей и процветания Симферополя и Республики Крым, - написал он в соцсетях, выразив также благодарность председателю Олегу Щербакову за оказанное доверие.Напомним, Глеб Жемчугов проходил лечение в фонде «За Трезвый Крым». За время, проведенное в реабилитационном центре, он многое осознал и начал усердно идти по пути исправления. Телепроект «Дом 2» Жемчугов покинул в 2011 году.Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50