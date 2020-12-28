Красота - страшная сила. Видимо поэтому крымские ценители решили выкупить нашумевший памятник Аленке из Нововоронежа и установить его на полуострове - чего добру зря пропадать.С покупкой решили не медлить. Поэтому на днях администрация ялтинского санатория имени Кирова обратилась к мэру Нововоронежа с просьбой «выкупить и установить» памятник основательнице города. Из-за бури негодований и ухмылок от местных жителей монумент «красотки» не провел в парке населенного пункта и трех дней. Аленку решили снести.ОПЕРАЦИЯ СПАСЕНИЯДевушка, которая стала олицетворением основательницы села, выглядит не просто страшной, а страшной до ужаса - пишут пользователи соцсетей. Они выкладывают мемы и ироничные коллажи, всячески высмеивая облик памятника. Однако у Олега Царева, главы администрации ялтинского санатория имени Кирова, совсем другое мнение на этот счет.- После новости о демонтаже памятника мы с коллегами решили написать письмо в Нововоронежскую администрацию и спасти Аленку, - рассказывает КП-Крым директор санатория. - Но нам ответили, что памятник продадут на аукционе. Мы и не думали, что они собираются на этой процедуре зарабатывать.КРАСОТА С ИЗЮМИНКОЙПо мнению Царева, такие нестандартные памятники выглядят намного выигрышней, ведь существуют сотни тысяч заурядных монументов, но только один выбивается из толпы. Таким стала и нововоронежская Аленушка.- Это было бы хорошей достопримечательности для Ялты, - считает директор санатория. - Поскольку сейчас об этом памятнике все пишут, мы были готовы установить его в Ялте. Все желающие с разных уголков страны смогли бы приехать и посмотреть на памятник в курортном городе.Но идея аукциона не пришлась по вкусу администрации санатория.- Мы не собираемся соревноваться с другими толстосумами, которые решили просто померяться своими кошельками. Из-за этого история приобретает какой-то негативный оттенок, - отмечает Царев.На вопрос «Комсомолки» о красоте Аленушки он лишь улыбаясь ответил, что девушка точно бы вызвала дополнительный интерес. А красота - дело субъективное, главное - душа.- Люди тоже бывают красивыми и некрасивыми, все субъективно. Важно обращать внимание на внутреннее наполнение. А насчет красоты - если мы точно получим этот памятник, я тогда точно и скажу свою точку зрения, - заключил Царев.Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕБывший участник «Дом-2» Глеб Клубничка стал членом Общественного совета СимферополяНе так давно Клубничка покинул реабилитационный центр «За Трезвый Крым» (подробнее)О визитах Брежнева в Крым люди узнавали по сигаретамВ годовщину смерти генсека «Комсомолка» вспоминает его необычные поездки на полуостров (подробнее)